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merkezli operasyonunda 17 kişi tutuklandı

merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına"na ilişkin soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklandı. Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına" mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulmuş, bazı şüphelilerin cep telefonlarında '' and '' oyunu görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edilmişti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 19:57
Aydın merkezli FETÖ operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün " ve emniyetteki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden işlemleri tamamlan 22'si adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

YENİ BİR KRİPTOLU HABERLEŞME PROGRAMI TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, , Ankara, İzmir, , İstanbul, , , , Adana, , , , , ve 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına almış, devam eden operasyonlarda 4 zanlı daha yakalamıştı.

Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına" mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulmuş, Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında '' and '' oyunu görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edilmişti.

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Aydın merkezli FETÖ operasyonunda 17 kişi tutuklandı
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