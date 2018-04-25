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Bahçeli’den kirli ittifak arayışlarına sert tepki: ’ye tuzak kuruluyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Bahçeli’den kirli ittifak arayışlarına sert tepki: Türkiye’ye tuzak kuruluyor
lideri , muhalefetin ittifak arayışında kirli yöntemlere başvurmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından seçimlerine ilişkin paylaşımda bulunan Bahçeli, 'ün adaylık ekülasyonlarını da değerlendirdi. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

KAOSA OYNANIYOR:
'ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Kaosa oynanıyor. İç ve dış nifak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir.

FETÖ İŞBAŞINDA:
Şimdi 11'inci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. işbaşındadır. razıdır. , SP, , İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir. Türk'e ve Türkiye'ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder.

CÜRÜM VE CEHALET KOALİSYONU:
Türkiye'nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör varsa kıpır kıpırdır. Bunlar freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gitmektedir. ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İyi Parti'den kazıktan boşanmışlardır. 24 Haziran'da ipsizinden sapsızına, SP'sinden çürük CHP'sine kadar boylarının ölçüsünü alacaklardır.
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Bahçeli’den kirli ittifak arayışlarına sert tepki: Türkiye’ye tuzak kuruluyor
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