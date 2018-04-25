Bahçeli’den kirli ittifak arayışlarına sert tepki: Türkiye’ye tuzak kuruluyor

MHP
lideri Devlet Bahçeli
, muhalefetin ittifak arayışında kirli yöntemlere başvurmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından 24 Haziran
seçimlerine ilişkin paylaşımda bulunan Bahçeli, Abdullah Gül
'ün adaylık sp
ekülasyonlarını da değerlendirdi. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: KAOSA OYNANIYOR: Türkiye
'ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Kaosa oynanıyor. İç ve dış nifak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir. FETÖ İŞBAŞINDA:
Şimdi 11'inci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ
işbaşındadır. PKK
razıdır. CHP
, SP, HDP
, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir. Türk'e ve Türkiye'ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder. CÜRÜM VE CEHALET KOALİSYONU:
Türkiye'nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör varsa kıpır kıpırdır. Bunlar freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gitmektedir. Cürüm
ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İyi Parti'den kazıktan boşanmışlardır. 24 Haziran'da ipsizinden sapsızına, SP'sinden çürük CHP'sine kadar boylarının ölçüsünü alacaklardır.