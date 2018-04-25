İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Başbakan, "İki ülke arasındaki her türlü konuyu ele alıp gelecek için hedefler belirleniyor. 2014 yılında Türkiye ve İspanya'daki gelişmelerden dolayı ilişkilerimize ara vermiştik. Ama şimdi tekrar kaldığımız yerden ilişkimize devam edeceğiz. İspanya-Türkiye arasında şu an hemen hemen hiç sorun yok. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde son zamanlarda sorunlar içermesi ve zor günler yaşamasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler neden sürekli daha da ileriye gidiyor diye sorulabilir. Bunun cevabı çok basit. İspanya Türkiye'yi birlik içerisinde en iyi anlayan ülke. Aynı şekilde Türkiye'de İspanya'yı en iyi anlayan ülkedir. Çünkü İspanya'da terörden çok zarar gördü. Biz Türkiye olarak terörden çok zarar gören bir ülke olarak İspanya'yı da çok iyi anlıyoruz. Bunun yanında İspanyol yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor ve Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Ticari ilişkilerimiz gelişiyor. İspanya ile Türkiye Akdeniz'in iki ucunu elinde tutan iki ülkedir." açıklamasını yaptı.

"AVRUPA BİRLİĞİ SÖZÜNÜ TUTMADI"

"Eğer Türkiye bölgede istikrar sağlamak, bozulan barışı tekrar tesis etmek için fedakarlık göstermese Avrupa bugün yaşanmaz hale gelir. Biz Avrupa Birliği'nden beklediğimiz cevabı alamadık. Biz Avrupa Birliği ile bir anlaşma yaptık. Mülteciler konusunda anlaşmıştık. Biz mültecilere her türlü hizmeti veriyoruz. Bize katkıda ve yardımda bulunmanız gerekiyor dedik. Tamam dediler, el sıkıştık, Türkiye üzerine düşen görevlerin hepsini yaptı, fakat Avrupa Birliği sözünü tutmadı maalesef. Bizi hayal kırıklığına uğrattılar. Bizim amacımız bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkileri daha da geliştirmektir.

Başbakan'dan İspanya'da AB'ye sert tepki

"60 BİN SAVAŞÇIYI SINIRLARDAN GERİ DÖNDÜRDÜK"

Teröristlerin yakalanması hakkında bilgi veren Başbakan, "Biz bölgeye gitmek isteyen, Suriye Irak bölgesine gitmek isteyen 60 bin yabancı savaşçıyı sınırlardan geri döndürdük. Bunlar Batı ülkelerinden geliyor. Ne kadar büyük bir tehdit ile karşı karşıya kaldığımızı düşünün. 4.500 yabancı savaşçıyı yakaladık ve cezaevine koyduk." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Başbakan Yıldırım, "3 bin 800 tane DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. 160 bin Suriyeli döndü, yerleşti, çocuklar okula başladı, hayatlar normale döndü, terörden eser yok! Afrin'de de 350 bin tane Arap, Türkmen zorla baskı ile malları ellerinden alınarak terör örgütü tarafından zulüm edildi. Türkiye'ye geldiler. Bununla da kalmadılar sınırlarımıza büyük tüneller kazarak bugüne kadar 740 tane roket attılar. İki sınır ilimizde 71 sivil hayatını kaybetti sonra biz Afrin'e terör operasyonu düzenlediğimiz zaman bazı dostlarımız bundan rahatsız oluyor." dedi.

"30 MİLYAR DOLAR BÜTÇEMİZDEN HARCADIK"

Ekonomik ilişkiler hakkında açıklama yapan Başbakan "İspanya medeniyetlerin buluştuğu yer. Hristiyan, Katolik, Müslüman... Herkes asırlarca beraber yaşamış. İspanya'da hoşgörü var, aşırıcılık yok, radikal akımlar daha zayıf ama bazı Avrupa ülkelerinde müthiş bir tehdit var. Değerli dostlar konumuz ekonomi, tek başına konuşursak anlamlı olmaz. Bizim yapmamız gereken önce ülkemizde gelişmişlik farklarını asgariye indirmek daha sonra bölgemizde ateşi söndürmek ve o insanların orada kalmasını sağlamak. 65 milyon mülteci var. BM 194 ülke var, 20'nci büyük ülke mülteciler ülkesi. Bu sorunlara kulağımızı tıkayamayız. Önemli sorunun kaynağına inmek, bölgede güç gösterisi yapmak yerine iş birliği yaparak sorunları çözmektir." dedi.