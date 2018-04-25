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Erdoğan'dan yorumu

Erdoğan, döneminde böyle bir gündemin oluşturulmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

24 Haziran'da yapılacak ler öncesi çalışmalarına hız veren , partisinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda önemli uyarılarda bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bazı isimlerin seçim döneminde bedelli askerliğin yeniden gündeme geldiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" diye konuştu.

BAKANLIK BEKLENTİSİ

Erdoğan ayrıca beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, "Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin" dedi.

DAVET GELMEDEN GÖREVDEN AYRILMAYIN

Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu
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