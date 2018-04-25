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'te helikopter destekli operasyonu

'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 06:50
Fatih'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisince önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Eğitimli narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde aramalarını sürdürüyor.

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Fatih'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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