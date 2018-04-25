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'nün ""na 10 yıl hapis

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve örgütün "" olduğu belirtilen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:51
FETÖ'nün Mahrem İmamına 10 yıl hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlarından dava açılan ve tutuklu yargılanan özel şirket çalışanı Ahmet Hendek ile avukatı katıldı.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'un yüklü olduğu ve uygulamaya defalarca giriş yaptığı, ayrıca yine "Eagle" programını kullandığı belirlenen sanık Hendek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"TESADÜF OLABİLİR"

'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan 'de de çalıştığı öğrenilen sanık Hendek, mahkemeye ulaşan "ByLock" raporunda, kullanıcı adında ve şifresinde adının baş harflerinin, içeriğinde de ismiyle yazışmalar yapıldığı tespit edilmesine rağmen hakkındaki suçlamayı reddederek, "Tesadüf olabilir, ByLock kullanmadım" şeklinde savunma yaptı.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık, hakkındaki raporlar, tanık beyanları ve "mahrem imam" suçlamasını kabul etmediğini kaydetti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ByLock kullanıcısı olması, 'daki hesap hareketliliği, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hendek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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FETÖ'nün "Mahrem İmamı"na 10 yıl hapis
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