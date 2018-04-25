FETÖ’nün üniversite yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun soruşturması sonucunda İstanbul Üniversitesi'nde görevli 9 şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. Başsavcılığın talimatı ile polis, gözaltı kararı alınan 9 şüpheliden 6'sını yakaladı. Edirne'de yapılan FETÖ
operasyonunda ise 5 kişi gözaltına alındı. Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan, aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı. AA