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’nün üniversite yapılanmasına operasyon

Giriş Tarihi: 25.4.2018
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun soruşturması sonucunda İstanbul Üniversitesi'nde görevli 9 şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. Başsavcılığın talimatı ile polis, gözaltı kararı alınan 9 şüpheliden 6'sını yakaladı. Edirne'de yapılan operasyonunda ise 5 kişi gözaltına alındı. Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan, aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı. AA
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FETÖ’nün üniversite yapılanmasına operasyon
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