Başbakan
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Osmanlı İmparatorluğu ve padişahlarını zalim olarak nitelendirerek, "Ecdada hakaret yağdıran CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na çok sert tepki
gösterdi. Bozdağ, "Osmanlı Devleti
'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek; sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk
düşmanlığıdır" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ şöyle dedi: "Türkiye Devleti
de Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Türk milleti ve Türkiye Devleti; hem Osmanlı Devleti'nin ve hem de Osmanlılar'ın mirasçısıdır. Hükümran olduğu topraklarda Osmanlı Devleti, daima adaleti ayakta tutmuş; daima adaletle hükmetmiş ve daima adaleti yüceltmiştir. Osmanlı Devleti'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek; sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk düşmanlığıdır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı'ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler, Osmanlı'dır, Osmanlı da Yörüktür."