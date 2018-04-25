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düşmanlığıdır

Bozdağ’dan, Osmanlı’ya hakaret yağdıran ’na : ’ni zulümle veya zalimlikle itham etmek sadece cahillikle izah edilemez

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Katıksız Türk düşmanlığıdır
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Osmanlı İmparatorluğu ve padişahlarını zalim olarak nitelendirerek, "Ecdada hakaret yağdıran Genel Başkanı Kemal 'na çok gösterdi. Bozdağ, "'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek; sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, düşmanlığıdır" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ şöyle dedi: " de Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Türk milleti ve Türkiye Devleti; hem Osmanlı Devleti'nin ve hem de Osmanlılar'ın mirasçısıdır. Hükümran olduğu topraklarda Osmanlı Devleti, daima adaleti ayakta tutmuş; daima adaletle hükmetmiş ve daima adaleti yüceltmiştir. Osmanlı Devleti'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek; sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk düşmanlığıdır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı'ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler, Osmanlı'dır, Osmanlı da Yörüktür."
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Katıksız Türk düşmanlığıdır
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