Kılıçdaroğlu ‘Aklandı’ demişti: İlgezdi’ye bir dava daha

Aralarında
Ataşehir Belediye
Başkanı İlhami
Yılmaz ile rüşvet ve
yolsuzluk suçlamaları
nedeniyle İçişleri
Bakanlığı tarafından
görevden uzaklaştırılan
eski Belediye
Başkanı Battal
İlgezdi'nin de aralarında
bulunduğu 8
kişi hakkında imar yolsuzluğu
yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul
Anadolu 34. Asliye
Ceza Mahkemesi tarafından
açılan davada; yeni başkan
Yılmaz ve eski başkan İlgezdi
aralarında anaokulu,
otel, plaza ve bankanın
da bulunduğu
sekiz yapıya mevzuata
aykırı olarak inşa
edilmesine göz yumduğu,
yıkımını yapmadığı
ve ruhsat
olmadan çalışmasına
göz yumduğu gerekçesiyle
sanık oldu. İstanbul Anadolu
34. Asliye Ceza Mahkemesi
'nce
ilk duruşması 9 Temmuz'da
yapılacak davada iki isim de
sanık olarak yer aldı. İlgezdi hakkında
32 soruşturmanın sürdüğü
öğrenildi.