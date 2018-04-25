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‘Aklandı’ demişti: İlgezdi’ye bir dava daha

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Kılıçdaroğlu ‘Aklandı’ demişti: İlgezdi’ye bir dava daha
Aralarında Ataşehir Belediye Başkanı İlhami Yılmaz ile rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında imar yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada; yeni başkan Yılmaz ve eski başkan İlgezdi aralarında anaokulu, otel, plaza ve bankanın da bulunduğu sekiz yapıya mevzuata aykırı olarak inşa edilmesine göz yumduğu, yıkımını yapmadığı ve ruhsat olmadan çalışmasına göz yumduğu gerekçesiyle sanık oldu. 34. 'nce ilk duruşması 9 Temmuz'da yapılacak davada iki isim de sanık olarak yer aldı. İlgezdi hakkında 32 soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Kılıçdaroğlu ‘Aklandı’ demişti: İlgezdi’ye bir dava daha
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