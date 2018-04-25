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’na tepki: Kadınlardan özür dile

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Kılıçdaroğlu’na tepki: Kadınlardan özür dile
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Genel Başkanı Kemal 'nun, 'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kendisine itiraz eden kadın milletvekillerine 'Evde misin?' 'Mahallede misin?', 'Dedikoducu' diyerek aşağılamaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun ayrımcı bir dil kullandığı belirtilen açıklamada "TBMM kürsüsünden kadınlara 'had bildirme' utancına bir kez daha şahit olmak istemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun, adabımuaşeretten uzak, ayrımcı, ötekileştirici ve kadını aşağılayan cinsiyetçi dilini kamuoyuna şikâyet ediyor ve kendisini özür dilemeye davet ediyoruz" denildi. Kılıçdaroğlu, daha önce de 'Adam iş bulamayınca ne yapacak, karısını dövecek' sözleriyle büyük tepki toplamıştı.
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Kılıçdaroğlu’na tepki: Kadınlardan özür dile
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