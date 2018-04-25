Kılıçdaroğlu’na tepki: Kadınlardan özür dile

Kadın
ve Demokrasi
Derneği
(KADEM), CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, TBMM
'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kendisine itiraz eden kadın milletvekillerine 'Evde misin?' 'Mahallede misin?', 'Dedikoducu' diyerek aşağılamaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun ayrımcı bir dil kullandığı belirtilen açıklamada "TBMM kürsüsünden kadınlara 'had bildirme' utancına bir kez daha şahit olmak istemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun, adabımuaşeretten uzak, ayrımcı, ötekileştirici ve kadını aşağılayan cinsiyetçi dilini kamuoyuna şikâyet ediyor ve kendisini özür dilemeye davet ediyoruz" denildi. Kılıçdaroğlu, daha önce de 'Adam iş bulamayınca ne yapacak, karısını dövecek' sözleriyle büyük tepki toplamıştı.