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Örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 10:04
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf 13 askerden 7'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

7'Sİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Nisan'da Konya merkezli , , , , ve 'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11'i muvazzaf 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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