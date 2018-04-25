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Mina ile 6 ay sonra sürpriz buluşma

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Mina ile 6 ay sonra sürpriz buluşma
Ekim 2017'de ziyaret eden Erdoğan, Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da coşkuyla karşılanmıştı. Erdoğan'ın kendisine sevgi gösterisinde bulunurken gözyaşları içinde kalan Mina ile çektirdiği fotoğraf bu ziyaretin simgesi haline gelmişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'de düzenlenen buluşmaya, Mina Redzoviç de davet edildi. Erdoğan, Mina'ya sarılarak sohbet etti.

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Mina ile 6 ay sonra sürpriz buluşma
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