Mina ile 6 ay sonra sürpriz buluşma

Sırbistan
'ı
Ekim 2017'de ziyaret eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da coşkuyla karşılanmıştı. Erdoğan'ın kendisine sevgi gösterisinde bulunurken gözyaşları içinde kalan Mina ile çektirdiği fotoğraf bu ziyaretin simgesi haline gelmişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Külliye
'de düzenlenen buluşmaya, Mina Redzoviç de davet edildi. Erdoğan, Mina'ya sarılarak sohbet etti. ALİYEV'İ AĞIRLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti