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Öksüz’le bağlantılı albay ve eşi tutuklandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
15 Temmuz'un baş aktörü ile ilgili önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. FETÖ bağlantısı sebebiyle KHK ile ihraç edilen emekli Albay Ali Armağan'ın FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz ile özel hat üzerinden irtibatı tespit edilince geçtiğimiz günlerde yeniden gözaltına alındı. Armağan'ın Kemal Batmaz ile de irtibatlı olduğu belirlendi. Armağan'ın eşi Şerife Armağan da Öksüz'ün evinde bulunan kitaplarda parmak izi bulunduğu için gözaltına alındı. Her iki şüpheli kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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Öksüz’le bağlantılı albay ve eşi tutuklandı
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