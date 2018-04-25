Öksüz’le bağlantılı albay ve eşi tutuklandı

15 Temmuz'un baş aktörü Adil Öksüz
ile ilgili önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. FETÖ bağlantısı sebebiyle KHK ile ihraç edilen emekli Albay Ali Armağan'ın FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz ile özel hat üzerinden irtibatı tespit edilince geçtiğimiz günlerde yeniden gözaltına alındı. Armağan'ın Kemal Batmaz ile de irtibatlı olduğu belirlendi. Armağan'ın eşi Şerife Armağan da Öksüz'ün evinde bulunan kitaplarda parmak izi bulunduğu için gözaltına alındı. Her iki şüpheli kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.