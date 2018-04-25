Ormanda film gibi FETÖ’cü avı

Muğla
'nın Bodrum ilçesinde önceki gün saat 23.00'te Sahil Güvenlik
ekipleri Yalıçiftlik açıklarında bir sürat teknesine rastladı. "Dur" ihtarına uymayan kaptan tekneyi karaya vurdu. Teknedekiler ormanlık alanda kaçtı. Jandarma ve komando birliklerince yapılan aramada 6'sı çocuk 16 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında meslekten ihraç edilen eski Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı eski hâkim Mustafa Sarıgedik ve meslekten ihraç edilen eşi hâkim Yasemin Sarıgedik'in de bulunduğu öğrenildi. Tanıklar teknede 15 yetişkin FETÖ
'cünün olabileceğini bildirdi. Sarıgedik, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yaptığı sırada dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in FETÖ'cü Özel Yetkili savcılarca gözaltına alınmasında aktif rol oynamıştı.