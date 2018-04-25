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’ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
PKK’ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz
'nın bölücü örgüte karşı sürdürdüğü operasyonlarda 7 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Tunceli Hozat'ta biri yaralı 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 'ta 1 terörist teslim oldu. kırsalında ve 'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına yönelik helikopter destekli operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan bu ay gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lılardan; 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan, 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet, 'Agiri Mazlum Pirdoğan' kod adlı Birdal Burhanlı ve 'Yaşar' kod adlı Yusuf Şek'in kırmızı arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. TSK, 18Nisan'da Diyarbakır'ın Kulp bölgesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'Rezzan Hezah' kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildi.
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PKK’ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz
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