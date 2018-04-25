PKK’ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz

TSK
'nın
bölücü örgüte karşı sürdürdüğü operasyonlarda 7 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Tunceli Hozat'ta biri yaralı 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Şırnak
'ta 1 terörist teslim oldu. Hakkari Şemdinli
kırsalında ve Irak
'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına yönelik helikopter destekli operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan bu ay gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lılardan; 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan, 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet, 'Agiri Mazlum Pirdoğan' kod adlı Birdal Burhanlı ve 'Yaşar' kod adlı Yusuf Şek'in kırmızı arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. TSK, 18Nisan'da Diyarbakır'ın Kulp bölgesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'Rezzan Hezah' kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildi.