"PYD sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor"

Beşşar Esad Rejimi'nden Suriye'nin kuzeyini 2011 yılında bir mermi bile patlatmadan devir alan örgütün, son 7 yıl içerisinde elinde tuttuğu bölgeleri adeta bir zindana çevirdiğini dile getiren Brimo, PYD'nin bu süre zarfında ENKS üyelerine saldırıp, büroları kapatıp siyasi hayatı dayanılmaz hale getirdiğini ifade etti.

"HALK ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DİNLEMİYOR"

Türkiye'de halkın terör örgütü PKK'yı dinlemediğini, artık örgütün paçavralarını bir yerlere asmadığını söyleyen Brimo, "PYD kalkıp Türkiye sınırı üzerindeki Afrin'in tüm dağlarına Öcalan'ın posterlerini asıp, provokasyon yaptı." dedi.

"EVİNE DÖNMEK İSTEYENLERE HAİN DİYORLAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı zaman örgütün sivillerin bölgeden çekilmesine izin vermediğini hatırlatan Brimo, "Afrin'den çıkmak isteyenlere hain ve çete ithamında bulunuyorlardı. Şimdi ise Afrin'e evlerine dönmek isteyenlere hain diyorlar." diye konuştu.

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"PKK/PYD'NİN YALANLARINA KİMSE İNANMIYOR"

PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'de demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığı büyük yalanına da değinen Brimo, "PYD'nin kendisi sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor. Yani yalan söylüyorlar." dedi.