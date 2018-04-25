Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > "PYD sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor"

" sivillerin 'deki evlerine dönmesine izin vermiyor"

Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Üyesi Nuri Brimo, terör örgütü /'nın sivillerin 'deki evlerine dönmesine izin vermediğini, dönmek isteyenleri de hain ilan ettiğini belirtti. Brimo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin () kentindeki ENKS bürosunda düzenlediği basın toplantısında, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hak ihlalleri ve Afrin'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 22:22 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 22:31
PYD sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor

Beşşar Esad Rejimi'nden 'nin kuzeyini 2011 yılında bir mermi bile patlatmadan devir alan örgütün, son 7 yıl içerisinde elinde tuttuğu bölgeleri adeta bir zindana çevirdiğini dile getiren Brimo, 'nin bu süre zarfında ENKS üyelerine saldırıp, büroları kapatıp siyasi hayatı dayanılmaz hale getirdiğini ifade etti.

"HALK ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DİNLEMİYOR"

'de halkın terör örgütü 'yı dinlemediğini, artık örgütün paçavralarını bir yerlere asmadığını söyleyen Brimo, "PYD kalkıp Türkiye sınırı üzerindeki 'in tüm dağlarına Öcalan'ın posterlerini asıp, provokasyon yaptı." dedi.

"EVİNE DÖNMEK İSTEYENLERE HAİN DİYORLAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de Harekatı'nı başlattığı zaman örgütün sivillerin bölgeden çekilmesine izin vermediğini hatırlatan Brimo, "Afrin'den çıkmak isteyenlere hain ve çete ithamında bulunuyorlardı. Şimdi ise Afrin'e evlerine dönmek isteyenlere hain diyorlar." diye konuştu.

Afrin'de YPG/PKK'nın işkencesine maruz kalanlar yaşadıklarını anlattı

"PKK/PYD'NİN YALANLARINA KİMSE İNANMIYOR"

PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'de demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığı büyük yalanına da değinen Brimo, "PYD'nin kendisi sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor. Yani yalan söylüyorlar." dedi.

YPG/PKK Afrinlilerin hayatını hiçe saydı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"PYD sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN