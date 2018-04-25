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Uyum yasaları kabul edildi

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel inde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 01:46 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 02:00
Uyum yasaları kabul edildi
Uyum Yasaları olarak bilinen lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifi, yurtdışında yaşayan vatandaşların 38 gün boyunca oy kullanabilmelerine imkan sağlayacak.

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde Cumhurbaşkanı seçimleri 45 gün içinde yapılacak. TBMM seçimlerine bir yıl veya daha az süre kalmışsa cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

Cumhurbaşkanlığına siyasi parti gruplarının, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış siyasi partilerin ve en az 100 bin seçmenin aday gösterebileceği hüküm altına alınıyor.

Yüksek Seçim Kurulu yurtdışında görev yapanlara ödenecek gündeliği belirleyebilecek.
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Uyum yasaları kabul edildi
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