Şehit kızı Elvan: Savcı olup babamı gururlandıracağım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 10 Şubat'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
'nin 13 yaşındaki kızı Elvan Ege, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin makamını devraldı. SABAH'a konuşan Elvan, "Babam kendi gururunu bana da yaşattı. Çok güzel bir duyguydu orada olmak. Büyüdüğümde Cumhuriyet Başsavcısı olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri istiyordum, babam da hep destekliyordu beni. Babam bu ülke için canını vererek, şehit olarak bu ülkenin gururu oldu. Ben de adaleti sağlamak için savcı olup babamı gururlandıracağım" dedi. BİRBİRİMİZE DOYAMADIK
Anne Dilek Ege ise "Eşim, hep görevdeydi. Doğunun her karış toprağında terörle mücadele etti. Biz birbirine doyabilen bir çift olmadık hiç" diye konuştu.