Siz önce terörist başı Müslüm’ü konuşturmayın

Başbakan Binali Yıldırım
, 4 yıl aradan sonra düzenlenen, Türkiye İspanya
Hükümetlerarası 6. Zirvesi için dün Madrid'e gitti. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından Monclao Sarayı'nda askeri törenle karşılanan Başbakan Yıldırım, Rajoy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin 24 Haziran seçim
ini ertelemesi gerektiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Yıldırım, "AKPM kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak. Türkiye yüzlerce seçim yaptı gayet şeffaf demokratik ve yüzde 85'in altına düşmeyen katılımla adeta demokrasi şöleni havasında seçim yaptı. Ama AKPM bunu söyleyeceğine yüzlerce binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. AKPM'ye düşen Salih Müslüm denen katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa, ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine hizmet eder" dedi. FETÖ İLE MÜCADELE
Terörle mücadele konusunda İspanya ile Türkiye'nin benzer tecrübelere sahip olduğunu belirten Yıldırım FETÖ
ile mücadele konusunda destek istediklerini belirterek, "Sayın Başbakan'a bu terör örgütünün İspanya'da da faaliyetlerinin olduğunu ve bu konuda da faaliyetlerinin izlenmesi ve işbirliği yapılması konusunda taleplerimizi kendisiyle paylaştık" diye konuştu. Yıldırım iki ülkenin ticaretinin geçen yıl yüzde 15'in üzerinde bir artış sağladığını ve 13 milyar dolara yaklaştığını sözlerine ekledi. Başbakan Yıldırım, Türk ve İspanyol iş adamlarıyla da bir araya geldi. Yıldırım, görüşmede işadamlarının taleplerini dinledi. İSPANYA BAŞBAKANI: TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK
Başbakan Rajoy, "Toplantıda Türkiye'nin stratejik bir ortağımız olduğunun altını çizdik. Ekonomik ilişkilerin son yıllarda gelişmiş olduğunu gözlemledik. Türkiye bizim yatırımlarımız için önemli bir ülke. AB dışında Çin, ABD ve Fas'tan sonra yatırımlarımızda dördüncü sırada. AB ile Türkiye arasındaki diyalog konusunda Yıldırım'a kendisine anayasal teminatlar ve insan hakları konularını konuştuk. Terörle mücadelede bir ortağımız olduğunun altını çizdik." dedi. İKİLİ ANLAŞMA İMZALANDI
Ziyarette
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İspanya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki altyapı ve ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İspanya Tarım, Su Ürünleri
, Gıda ve Çevre Bakanlığı arasındaki ormancılık alanında niyet beyanına da imza atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile, İspanya Tarım, Su Ürünleri, Gıda ve Çevre Bakanı Isabel Garcia Tejerine anlaşma imzaladı. PATRİOTLARIN SÜRESİ UZASIN
İspanya
Başbakanı Rajoy'a İspanyol patriotlarının 2019'da Türkiye'de görev yapıp yapmayacağı soruldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın da bu yönde bir talepte bulunduğunu belirten Rajoy, "Sayın Başbakan bu pozisyonumuzu bana sordu, ben çok iyi şekilde gördüğümüzü ve bu teklife en kısa sürede karar vereceğimizi kendisine ilettim" dedi. Adana'daki 6 adet İspanyol Patriot Hava Savunma Sistemi'nin görev süresi bu yıl sonuna kadar uzatılmıştı.
Zirveye Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.