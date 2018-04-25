Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan AKPM'nin erken seçim açıklamasına sert cevap!

AKPM'nin erken seçim açıklamasına yönelik Başbakan Binali Yıldırım;

"ONLAR KENDİ İŞLERİNE BAKSINLAR"

"Konsey parlementosu kendi işine baksa iyi olur, seçimi onlar yapmayacak, biz yapacağız, Türkiye gayet demokratik açık ve yüzde 85'in altına düşmeyen katılımla seçim yaptı. Ama AKPM bir teröristbaşını oraya getirip konuştarmasın, Salih Müslim'i orada konuşturarak ne barışa ne de terörle mücadeleye hizmet eder" dedi

İspanyol Başbakanı Mariano Rajoy ise AKPM'nin erken seçim açıklaması konusunda;

"Bu Avrupa Parlementosu'nun açıklaması, ben kendim adına görüş bilidiyorum, onlar kendi görüşleriyle hareket edebilir. Bizim görüşlerimizi yansıtmaz" dedi

Başbakan Binali Yıldırım'ın basın toplantısından satırbaşları:

"HEM BÖLGESEL KONULARI HEM DE SURİYE'DEKİ KONULARI ELE ALDIK"

"Terörle mücadele konusunda İspanya ve Türkiye benzer tecrübelere sahiptir, tabi Türkiye 2016 15 Temmuz'unda bir darbeyle yüz yüze geldi, bu darbenin sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. İspanya'nın bu konuda bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Başbakana diğer ülkelerde olduğu gibi burada da faaliyetler sürdürdüğünü bildirdik. İspanya'nın özellikle geçen yıl yaşanan Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü açık ve nettir, toprak bütünlüğü içerisinde İspanya kendi meselesini halletmektedir. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'de oluşan durum ve mağduriyetler, büyük bir insanlık sorunudur. Bu konuda Türkiye bir yandan koalisyon güçleriyle çözüm ararken bir yandan da Astana sürecini devam ettirmektedir. Bu sürecin de sonuçları görülmüştür bölgede, gerginliği düşmesi konusunda mesafe katedilmiştir."

Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da konuştu

"BÖLGESEL KALKINMA VE TİCARETİN GELİŞMESİNE YÖNELİK CİDDİ ADIMLAR İÇERİSİNDEYİZ"

"Türkiye Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla kendi ülkesinin de, Avrupa'nın da terörden engellenmesini sağlıyor. Türkiye NATO üyesi olarak, NATO'nun sınırlarını koruma görevini yapıyor. Özellikle İspanya sağladığı hava savunma sistemiyle güvenliğimize destek veriyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. Özellike Avrupa Birliği ile ilgili de uzun süredir görüşmelerimiz sürüyor, İspanya'da bizim üyeliğimizi desteklemektedir, ancak karşılaştığımız sorunların çözülmesi için birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz, dolayısıyla Türkiye-İspanya Akdeniz'in iki ucundaki ülke olarak hem bölgesel kalkınmayı hem de ticaretin gelişmesine yönelik ciddi adımları atmanın gayreti içerisindeler. Özellike önümüzdeki yıl yapılacak, hükümetler arası ortak zirveler burada aldıgımız kararların da değerlendirmesini yapacağız, böylece ilişkimizi daha da ileriye taşıyacağız. Sadece burada değil, üçüncü ülkelerde de Afrika'da, Güney Amerika'da birlikte çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz, şahsım ve heyetim adına bize gösterdikleri sıcak karşılama ve ev sahipliği için teşekkür ediyor, Türkiye'de de kendilerini görmek istiyoruz" dedi