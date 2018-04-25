Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran'da dünyaya ve milletimize bir müjdemiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

TANAP PROJESİ'NİN AÇILIŞI HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK

"Can Azerbeycan inşallah bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. Azeybaycan'la müşterek çalışmaya devam edececğiz ve bu konuda kararlılığımız tamdır. TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın) projesinin açılışı Haziran ayında gerçekleştirilecektir. Seçim öncesi milletimize ve Dünyaya müjdemiz olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran'da dünyaya ve milletimize bir müjdemiz olacak

"EKONOMİK ALANDA İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞMEYE DEVAM EDECEK"

"Azerbaycan ile ekonomik alanda yerli ve milli paraya inşallah geçişimiz olacaktır. Yerli ve milli sanayii'de de inşallah çalışmalarımızı tamamlayacağız, ikili ilişkilerimizin yanısıra Azerbaycan'la Gürcistan - Türkmenistan - İran ve Pakistan ile birlikte 3'lü işbirliği mekanizmaları da çok önemlidir. Bu mekanizmalar da ülkemiz ve projelerin takibi için büyük önem arzediyor"

"FETÖ İLE MÜCADELEDE BİZE EN ÇOK DESTEK VEREN ÜLKELERDEN BİRİ"

"Değerli arkadaşlar, 28 mayıs 2018 tarihi Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin 100. yıldönümüdür. Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Çanakkale Destanı'nda Bakü'nün ruhuna şahit olursunuz. Ortak duruşumuz, yukarı Karabağda'da Afrin'de de devam ediyor. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında bize geçmiş olsun dileklerini ileten liderderlen biri İlham Aliyev kardeşlerimden biridir, Azerbaycan bugün bize FETÖ ile mücadelede en çok destek veren ülkelerden biridir,. Zeytin Dalı'nda da bizimle hep beraber oldular, Biz de Yukarı Karabağ sorununu hep kendi sorunumuz olarak gördük. BM kararları çerçevesinde oranın da çözümü olmalıdır. Askeri ve Savunma alanlarında işbirliğimizi de güçlendirme çalışmalarımız sürmektedir"

"Değerli konuklar 7. konsey toplantısı hem aramızdaki bağların güçlenmesi hem de kritik kararların alınması bağlamınıda çok faydalı olmuştur. İmzalanan anlaşmalar bunun kanıtıdır ve bundan sonra da çalışmalarımıza devam edececeğiz, Burdan bir kez daha Aliyev'e teşekkür ediyorum Azerybaycan halkını en kalbi duygularımla selamlıyorum"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev;

"TÜRKİYE KADAR BİZE DESTEK VEREN BİR ÜLKE OLMAMIŞTIR"

"Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye kadar bize destek veren başka bir ülke olmamıştır, onlara teşekkür ediyoruz. Avrasya'nın enerji ve ulaştırma haritasını yeniden tertip ediyoruz. Türkiye ile hayata geçirdiğimiz projelerin büyük manası vardır. Bu projeler güvenliği ve istikrarı temsil eden projelerdir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Külliye'de ortak basın açıklamasında konuştu