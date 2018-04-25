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Erdoğan o ülkeyi ziyaret edecek

haberi... Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'ı ziyaret edecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 12:09
Erdoğan o ülkeyi ziyaret edecek

Erdoğan, Özbekistan Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı , 29 Nisan'da Özbekistan'a gidecek.

BÖLGEYE İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Özbekistan ile ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

TÜRK - ÖZBEK İŞADAMLARI FORUMUNA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent programı kapsamında Özbekistan Ali Meclisine hitap edecek, daha sonra Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Türk ve Özbek işadamlarının katılımıyla düzenlenecek iş forumuna katılacak. Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden alimler ve mütefekkirler diyarı Buhara'da da temas ve incelemelerde bulunacak.

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