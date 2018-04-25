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'de görevli 'tan acı haber

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan 'nin kentine bağlı Mera kasabasında görevli olan ve dün gece kalp krizi geçiren Piyade Uzman (46), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 17:30
Suriye'de görevli Uzman Çavuş'tan acı haber

Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan 'nin kentine bağlı Mera kasabasında görevli olan ve dün gece kalp krizi geçiren Piyade Uzman (46), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Halep'in Mera kasabasında Piyade İdris Özer, dün gece görevli olduğu üs bölgesinde kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının durumu fark etmesiyle bölgedeki hastaneye kaldırılan uzman çavuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ölümü ile arkadaşlarını yasa boğan İdris Özer'in cenazesi sabah saatlerinde sınırdan geçirilerek Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Otopsisinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in cenazesinin memleketi 'de düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

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Suriye'de görevli Uzman Çavuş'tan acı haber
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