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Terör örgütü propagandasına gözaltı

Son dakika haberi... 'nin Körfez ilçesinde, sokakta toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük 10 kişi,  şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 14:11
Terör örgütü propagandasına gözaltı

'nin Körfez ilçesinde, sokakta toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük 10 kişi, şartıyla serbest bırakıldı.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde, iddiaya göre, 10 kişilik grup, terör örgütü lehinde sloganlar atıp, işaretler yaparak yolda yürümeye başladı. 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan grup, bu sırada bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından görülerek, gözaltına alındı. Körfez Adliyesi'ne sevk edilen 10 kişi, ifadeleri alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Terör örgütü propagandasına gözaltı
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