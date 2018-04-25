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Harbiye binasını işgale 64 ağırlaştırılmış müebbet

Giriş Tarihi: 25.4.2018
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 'nin Harbiye binası ve Taksim Meydanı'nın işgaline ilişkin İstanbul 26. 'nde 131 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, 31'i tutuklu 64 sanığın 'cebir ve şiddet kullanarak TC. Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada ayrıca, 24 sanık hakkında, 3 vatandaşın şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
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TRT Harbiye binasını işgale 64 ağırlaştırılmış müebbet
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