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Trump'ı gören Macron,imzaladığı "nükleer anlaşma"dan çark etti

Başkanı ile 'da ortak basın toplantısına katılan Emmanuel Macron, 'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini ve bu anlaşma için yapılacak müzakerelere ile 'nın da katılması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise, "(Amerikan askerlerinin 'den ülkelerine dönmesi) Eve dönmek istiyoruz ancak güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde izimizi bırakmak da istiyoruz" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 01:59
Trump'ı gören Macron,imzaladığı nükleer anlaşmadan çark etti

Başkanı Trump ile Macron, 'da gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, 'la nükleer anlaşma ve konusunda açıklamalarda bulundu.

"İRAN'LA YENİ BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUZ"

İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomatik yollarla çözüme gidilmesi gerektiğini düşündüklerini anlatan Macron, "Şu andan itibaren İran'la yeni bir (nükleer) anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. bağlamında İran'la yeni müzakerelere ile 'nın da katılması gerekir." ifadelerini kullandı.

İran: “ABD, anlaşmadan çekilirse pişman olur”

İran'la nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğunu dile getiren ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın kaderiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda çok verimli görüşmeler yaptıklarını bildirmekle yetindi.

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Öte yandan Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini, ancak İran'ın 'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini vurguladı.

"Eve dönmek istiyoruz ancak güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde izimizi bırakmak da istiyoruz" ifadelerini kullanan Trump, bölgedeki zengin bazı ülkelerin Suriye krizinin çözümünde ihtiyaç duyulan finansal desteği bundan sonra daha fazla sağlaması gerektiğini belirtti.

"18 TRİLYON DOLAR HARCADIK, HİÇ BİR ŞEY ALAMADIK"

Trump, "Orta Doğu'ya 18 yılda 7 trilyon dolar harcadık ve karşılığında neredeyse hiçbir şey alamadık. Çok zengin olanlar da dahil bölgedeki bazı ülkeleri koruyoruz. Şimdi ortaya çıkıp orada olanlar için ödemeyi yapmalılar." sözlerine yer verdi.

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Trump'ı gören Macron,imzaladığı "nükleer anlaşma"dan çark etti
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