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'da teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

'ın Başkale ilçesinde, 'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınağın imha edildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 09:48
Van'da teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü 'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tahıl Mahallesi kırsalında dün "Şehit Jandarma Onbaşı Abdulkadir Gedik Operasyonu" yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde el yapımı yapımında kullanılan 2 büyük tüp, piknik tüpü, 220 metre elektrik kablosu, 45 kutu alüminyum boya, 4 batarya bloğu, yarım bidon benzin, 15 litre mazot, 2 patlayıcı düzeneği ve anahtar ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi, sığınak yalıtımı için kullanılmak üzere çok sayıda sandviç panel bulunan 5 sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

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Van'da teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
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