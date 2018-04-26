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20 yeni üniversite daha kuruluyor

Giriş Tarihi: 26.4.2018
, Gazi ve İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini ve yeni üniversiteler kurulmasını düzenleyen tasarı, Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. , ve 'da 3 devlet üniversitesinin daha bölünmesi ve yeni üniversite sayısının 15'ten 20'ye çıkarılması kararlaştırıldı. 'nin bölünmesiyle kurulacak üniversiteye İbni Sina adının verilmesinden vazgeçildi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini de bünyesine alan kurumun adı İstanbul Üniversitesi oldu. Ayrıca Ankara Medipol ve Semerkand Bilim ve Medeniyet adlarıyla vakıf üniversitelerinin kurulması kabul edildi. Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehrin isimleri eklenerek değiştiriliyor. 'nin adı "Erzincan Üniversitesi" oldu.
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20 yeni üniversite daha kuruluyor
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