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'nı işgal girişimi davasında ilk duruşma

'nün darbe girişiminde 'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında kimlik tespiti yapıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 19:19
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ilk duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişiminde 'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanık hakkında ''Anayasayı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''örgüte üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması tamamlandı.

34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, sanıklar, müştekiler ile mağdurların kimlik tespitleri yapıldı.

SUÇLAMALAR HATIRLATILDI, SAVUNMALAR ALINACAK

Bunun ardından, mahkeme başkanı sanıklara haklarındaki suçlamaları hatırlattı. Başkan, tüm sanıklara suçlamaları bildirdikten sonra duruşmaya yarın devam edilerek, savunmaların alınmasına geçileceğini açıkladı.

Duruşma yarın devam edecek.

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Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ilk duruşma
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