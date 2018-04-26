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: Akamete uğradı, patladı, elde kaldı

ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan , muhalefetin ortak aday arayışı ve Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin “Zorlamayla siyaset inşaa edilemez. Akamete uğradı, patladı, ellerinde kaldı” yorumu yaptı.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 11:24
Başbakan Binali Yıldırım: Akamete uğradı, patladı, elde kaldı

, muhalefet partilerinin çatı aday arayışı ile ilgili, "Çatı çöktü, zorlamayla siyaset inşa edilmez. Akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Bir sonuç çıkacağa benzemiyor" dedi.

"BİR SONUÇ ÇIKACAĞA BENZEMİYOR"

Başbakan Binali Yıldırım, dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, muhalefetin ortak aday arayışına ilişkin "Mühendislik projesi patladı. Bir sonuç çıkacağa benzemiyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Akamete uğradı, patladı, elde kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin ortak aday arayışı hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Eskiden de denendi, çöktü. Çatı çöktü, zorlamayla siyaset inşa edilmez. Akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Bir sonuç çıkacağa benzemiyor. Mühendislik projesi patladı. Bir sonuç çıkacağa benzemiyor.

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Başbakan Binali Yıldırım: Akamete uğradı, patladı, elde kaldı
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