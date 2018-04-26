CHP’li başkanın ihale kıyağına dava

CHP
'li Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün
ile CHP'li 3 eski encümen üyesi ve 3 müdür hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "görevi kötüye kullanmak" suçundan hazırlanan iddianame Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 2010'da bir vatandaşın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ihbar mektubunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kışla Parkı mevkisinde bulunan halı saha niteliğindeki gayrimenkulün, ihale kanununa aykırı şekilde ihale komisyonunda yer alan belediyenin İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Fehmi Türer'in kardeşi Fettah Türer'e verildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin CHP'li Gürün ve adı geçenler hakkında soruşturma açılması yönündeki karar vermesinin ardından iddianame hazırlandı. 1. Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve şüpheliler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; İhale kanununa göre ihaleyi yapan kişilerin yakınlarının ihaleye katılamayacakları şeklindeki yasaklayıcı hükme rağmen ihalenin, komisyonda yer alan Fehmi Türer'in kardeşi Fettah Türer'e verildiği belirtildi. KÖTÜYE KULLANMA
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediyenin eski encümen üyeleri Taner Taşer, Sevdiye Uysal, Ramazan Yayman, eski yazı işleri müdür vekili İlhan İzzet Ünal, Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülsev Çulha ve Muğla Belediyesi imar ve şehircilik müdürü Fehmi Türer, 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanacak. ?KILIÇDAROĞLU SAHİP ÇIKMIŞTI
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
'nin görevinden uzaklaştırılmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş, Şişli ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği müfettişler incelemelerde bulunmuştu. Mülkiye müfettişleri ile Sayıştay denetçilerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı incelemelerin üçüncü gününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etmişti.