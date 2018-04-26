Erbakan Vakfı’ndan Saadet Partisi’ne tepki

Erbakan Vakfı, Saadet Partisi
'nce gerçekleştirilen "Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Ödülleri" törenine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, parti yönetiminin, Türkiye
ve İslam dünyasında yaşanan sorunlara odaklanmak, akılcı ve milli görüş çizgisine dayalı çözümler ortaya koymak yerine, Erbakan ailesi başta olmak üzere, "Erbakan" ismine yakın duruş sergileyen binlerce kişiyi partiden uzaklaştırdığı belirtildi. Parti yönetiminin kendi camiasını dışlayarak milli görüş fikriyatına zıt olan yeni bir anlayışı siyasi rotalarına hakim kıldığı değerlendirilen açıklamada, "Alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik düzenlenen 'Erbakan Ödülleri
' programıyla güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi samimiyetten uzak bir politikanın açık tezahürü, ödüller üzerinden Erbakan isminin arkasına saklanarak görüntü vermeye çalışılması da samimiyetten uzak bir yaklaşımdır" denildi.