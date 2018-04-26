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Erdoğan'dan taziye telgrafı

Son dakika haberi... , 'ta şehit olan ile 'da şehit olan Jandarma İsmail Cesur'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 12:15
Erdoğan'dan taziye telgrafı

Erdoğan, 'ta şehit olan ile 'da şehit olan Jandarma Cesur'un ailelerine taziyelerini iletti , Şırnak'ta şehit olan ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Üstçavuş Akın ile Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cesur'un ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

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Erdoğan'dan taziye telgrafı
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