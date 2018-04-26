Erdoğan'dan taziye telgrafı

Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Üstçavuş Akın ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cesur'un ailelerine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın ile Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Üstçavuş Akın ile Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cesur'un ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.