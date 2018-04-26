FETÖ bilirkişisi de ormanda yakalandı

Bodrum Sahil Güvenlik
ekipleri önceki gece Yalıçiflik açıklarında Yunanistan
'ın Kos Adası'na geçmek üzere hareket halinde olan bir tekne gördü. Tekne takibe alındığında sahile doğru yön değiştirdi ve kıyıya çarptı. İçindekiler ise tekneden atlayarak ormana kaçtı. Jandarma timlerinin yaptığı operasyonda 10 yetişkin ve 6 çocuk yakalandı.
Yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde ofisine böcek konulması ile ilgili davada sahte rapor hazırladığı gerekçesiyle yargılanıp 21 yıl ceza alan Hamza Turhan da yer aldığı tespit edildi.
Öte yandan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraati ile sonuçlanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç tutuklandı.