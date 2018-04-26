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'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Son dakika gelişmesi...'da /'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ile ihraç edilenlerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 11:23
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ardışık arama yöntemlerini kullanarak telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlendiğini tespit ederek operasyon başlattı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda aralarında ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan 1 üsteğmen, görevde bulunan 1 , 1 emekli uzman çavuş ile görevde bulunan 1 teknisyenin bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Görevde bulunan 1 uzman çavuş adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. KHK ile ihraç edilen askeri öğrencilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
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