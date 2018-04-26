FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ardışık arama yöntemlerini kullanarak telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlendiğini tespit ederek operasyon başlattı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan 1 üsteğmen, görevde bulunan 1 uzman çavuş, 1 emekli uzman çavuş ile görevde bulunan 1 teknisyenin bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Görevde bulunan 1 uzman çavuş adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. KHK ile ihraç edilen askeri öğrencilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.