Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

'da, /'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ile ihraç edilenlerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:54 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 12:57
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ardışık arama yöntemlerini kullanarak telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlendiğini tespit ederek operasyon başlattı.

Operasyonda aralarında ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan 1 üsteğmen, görevde bulunan 1 , 1 emekli uzman çavuş ile görevde bulunan 1 teknisyenin bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Görevde bulunan 1 uzman çavuş adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. KHK ile ihraç edilen askeri öğrencilerden birinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN