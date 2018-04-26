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’de terör operasyonu

Son dakika...Terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, kaçan 3 teröristin yakalanması için çalışmalar sürüyor

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:41

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kaymaklı Ördekli bölgesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Nisan 2018 tarihinde söz konusu bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26 Nisan 2018 tarihinde çıkan çatışmada bir terörist ağır yaralı, bir terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristi yakalamak maksadıyla başlatılan arazi arama tarama faaliyetleri halen devam etmektedir."

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Hakkari’de terör operasyonu
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