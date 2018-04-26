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İş adamları ve eski çalışanlarına operasyonu

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:25
İş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarına FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu merkezli , , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında iş adamları ve eski çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 şüpheli, sorgulanmak üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şahısların evlerindeki bazı eşyalara da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İş adamları ve eski Bank Asya çalışanlarına FETÖ operasyonu
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