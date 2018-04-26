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'de 3 'li terörist teslim oldu

Son dakika gelişmesi...'in ilçesinde sınırına silahsız olarak gelen terör örgütü / mensubu 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:13
Nusaybin'de 3 PYD'li terörist teslim oldu

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20-21 Nisan 2018 tarihlerinde / terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 teröristen, ilçesi sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, "Bölücü terör örgütü mensupları hakkında işlem yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmışlardır.

Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

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Nusaybin'de 3 PYD'li terörist teslim oldu
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