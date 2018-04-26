Öğretmenlere haziranda seçim izni

Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı Yusuf Tekin, Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin 14 Haziran Arife Günü
ve 25-29 Haziran
tarihleri arasında da idari izinli sayılacaklarını bildirdi. Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenlerimiz
in, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim
sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar."