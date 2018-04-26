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Öğretmenlere haziranda izni

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Müsteşarı Yusuf Tekin, Haziran 2018 döneminde öğretmenlerin ve tarihleri arasında da idari izinli sayılacaklarını bildirdi. Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimini gözden geçirdiklerini belirten Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "in, mesleki çalışma takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından revize ettik. Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasını, 9-13 Haziran tarihleri arasında, görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını, 18-22 Haziran tarihleri arasında ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak yürütecekler. 14 Haziran Arife Günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklar."
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Öğretmenlere haziranda seçim izni
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