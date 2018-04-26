Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma ve özel belgede sahtecilik yapma suçlarından haklarında dava açılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği (SAGİAD) üyesi ve çalışanı 7'si firari 39'u tutuksuz 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık İ.B'ye hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı suçlardan hazırlanan ve mahkeme dosyası ile birleştirilen iddianameye ilişkin söz verildi.

SANIK SAVUNMASI

Sanık İ.B, savunmasında, daha önce yaptığı beyanları tekrar ettiğini belirterek, "Yeniden iddianame tanzim edilmiştir. İddianame içeriği incelendiğinde olay tarihinde bulunduğu iddia edilen ajandada sağ baş parmak izimin bulunduğu tespit edilmiştir. Ajandayı incelemek istedik fakat göremedik. Dosyada 10 parmak izi olduğu birinin bana birinin de SAGİAD çalışanına ait olduğu belirtilmektedir. Materyallerin bulunduğu alan bu çalışana ait evin 350-400 metre yakınındadır. Bu ajandayı SAGİAD'da çalışırken bana göstermiş olabilir ben de dokunmuş olabilirim. Materyal benim değildir, suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca Sakarya'dan 2016 yılının Nisan ayında ayrılmıştım. Yaklaşık 16 ay sonra bu materyaller Sakarya'da belirtilen yerde bulunmuştur." dedi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve duruşmaya kendi rızasıyla gelerek katılan R.L.E. de savunmasında SAGİAD'da genel sekreter olarak görev yaptığını kaydetti.

Çalışanların maaşlarını ödemek için aidat toplandığını belirten R.L.E, "Benim dönemimde Eskişehir İş Adamları Derneğine görüşmeye gidildi. Benim dönemimde başka yurtiçi ve yurtdışına başka gezi yapılmadı. SAGİAD organizasyonu adı altında yurtdışına çıkmadım. ByLock tespiti yapılan telefon numarası bana aittir fakat bu programı hiç kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

7 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARININ DEVAMA YÖNELİK TALEP

Celse arasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını, firari 7 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini ve duruşmaya ilk kez katılan R.L.E'nin tutuklanmasını talep etti.

Söz alan sanık ve avukatları, celse arasında mahkeme dosyasına giren belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dijital inceleme raporlarının İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılmasını, celse arasında gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesini, bir sanık hakkındaki imza şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasını ve firari 7 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının R.L.E, hakkındaki tutuklama talebini, sanığın kendi rızasıyla duruşmaya katıldığı ve deliller toplandığı için reddine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 savcı tarafından hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, KHK ile kapatılan SAGİAD üyesi ve çalışanı 26 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası isteniyor.

3 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 17 kişi hakkında ise "özel belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, SAGİAD üyelerinin Sakarya'da FETÖ/PDY'nin finansal ayağını oluşturduğu, özel belgede sahtecilik yaptıklarının tespit edildiği belirtiliyor.