Seçim sonrası ilk ziyaretim Bakü’ye

Azerbaycan
'da 11 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı
seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye
'ye yaptı. Aliyev'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende bir ilk yaşandı. İki ülke milli marşlarının ardından bando takımı Can Azerbaycan şarkısını çaldı. Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi 7. toplantısına başkanlık etti. İki ülke arasında 6 anlaşma imzalanmasının ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
İnşallah aziz kardeşimin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye, güçlenmeye, bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecek. Bu süreçte daima kendileriyle siyasi, askeri, ekonomik, ticaret, kültürel, tüm alanlarda el ele, omuz omuza, müşterek çalışmaya devam edeceğiz.
Ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. Bunun gelenek haline gelmesi aramızdaki kardeşlik hukukunun en güzel, en müşahhas örneğidir. İnşallah 24 Haziran
'dan sonra da ilk yurtdışı ziyaretimi ben de Azerbaycan'a yapacağım. İKİ DEVLET TEK MİLLET
İki devlet, tek millet' sloganı boş bir ifade değil. Bu vesileyle Haydar babayı da rahmetle anıyorum. Çanakkale destanında Bakü'nün kurtuluşunda kardeşlik ruhuna şahit oluyorsunuz.
Ortak duruşumuz Yukarı Karabağ
'da da Afrin'de de kendini dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk liderlerden biri değerli kardeşim İlham Aliyev olmuştur. Azerbaycan yönetimi bugün de başta FETÖ olmak üzere terörle örgütleriyle mücadelemizde bize en fazla destek veren ülke konumundadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Operasyonu sırasında da gerek Azerbaycan hükümeti ve gerek Azerbaycan halkı hep bizimle oldu. Biz de Yukarı Karabağ sorununu başından beri, kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur. Bu konuda Azerbaycan'a verdiğimiz desteği bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. YERLİ VE MİLLİ PARAYA GEÇECEĞİZ
30 Ekim'de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı açtık. Hattın verimli kullanılmasına yönelik çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız. Yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli para. Haziranda TANAP'ın açılışını yapacağız. Seçimden önce milletimize ve dünyaya müjdemiz olacak. İzmir Aliağa'da Star Rafinerisi'ni eylül, ekim gibi açacağız. Azerbaycan, Türkiye'de en büyük yatırımcı haline gelecek. 6 ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye
ile Azerbaycan arasında Erdoğan ve Aliyev tarafından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı Protokolü'ne imza konuldu. Ayrıca "Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanmasına yönelik 2018-2019 Çalışma Programı", "Elektronik İmza Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası
", "Tercihli Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Dair Mutabakat Muhtırası", "Kültür Merkezlerinin Kurulması, Çalışma Mekanizması ve Faaliyetlerine Dair Anlaşma" ile "Personel Değişimine Dair Protokolü" imzalandı. Külliye'de Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de önceki gün kabul edilen, 24 Haziran erken seçimleri ile ilgili mini uyum paketini de onayladı. ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE DOSTLAR SEVİNİR
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Aliyev söyledi: "İlk ziyaretim bir gelenektir. Erdoğan'ın liderliğinde dostlar sevinir, istemeyenlerin keyfi bozulur. Aziz kardeşimi seçimlerden sonra ilk ziyaret için Azerbaycan'a davet ediyorum. Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye kadar bize destek veren ikinci ülke olmadı. Azerbaycan, Türkiye'nin terörle mücadelede her zaman yanındadır. Biz Avrasya'nın enerji ve ulaştırma haritasını yeniden çiziyoruz. Bu projeler gücümüzü artırır, bölgede istikrarı temin eder."