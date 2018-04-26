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Silahsız sivilleri vuran işgalci İsrail'den yeni tehdit

Avigdor Liberman, merkezi Londra’da bulunan ’a ait haber portalı Elaf’ta yayınlanan röportajında, ’ın ’e saldırması halinde kendilerinin de ’deki tesislerinin yanında Tahran’ı da vurmakla tehdit etti. İsrail, İran’ın Suriye’de konuşlanmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş, bunu engellemek için harekete geçme tehdidinde bulunmuştu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 16:45
Silahsız sivilleri vuran işgalci İsrail'den yeni tehdit

Liberman'ın açıklamasının, 'ın 'deki drone tesislerinin vurulmasından İsrail'i suçlaması ve İsrail'in bu suçlamaya karşı sessiz kalması üzerine İran'ın 'e karşı tehditlerinin artmasının ardından geldiği kaydedildi.

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İsrail, İran'ın Suriye'de konuşlanmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş, bunu engellemek için harekete geçme tehdidinde bulunmuştu.

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Liberman, "İran'ın Suriye'de kendisine askeri edinme teşebbüsü gördüğümüz her yer mevkii imha edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz. Eğer onlar Tel Aviv'e saldırırsa, biz Tahran'ı vururuz" dedi.

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Liberman ayrıca, "Biz sükunet istiyoruz, kimseye saldırmak veya savaşmak istemiyoruz" diye konuştu.
Liberman, Arapça yayınlanan bir gazeteye röportaj veren en sonuncu İsrailli üst düzey yönetici oldu.

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Silahsız sivilleri vuran işgalci İsrail'den yeni tehdit
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