Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan hepimizin adayıdır

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta alınan erken seçim kararının ülke için hayırlı olmasını diledi.

"SPEKÜLASYONLARA BİR NEBZE DAHİ PRİM VERMEM"

Geçen günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine kendisi ile bir araya gelmesi ve sohbet etmesi üzerine birçok spekülasyon üretildiğini belirten Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim için insani ahlak ve devlet ahlakı önemlidir. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve selefim olan başbakanlar, benimle görüşme talebinde bulunduklarında, bunu yerine getiririm. Bu konuda yapılacak spekülasyonlara bir nebze dahi prim vermem."

"AK PARTİ'NİN ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZ HEPİMİZİN ADAYIDIR"

Davutoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

AK Parti aidiyetim sürerken, AK Parti'nin ikinci genel başkanı, üçüncü Başbakanı iken, AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon içinde bulunmadım, bulunmam, bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir şey yapacaksam, AK Parti kimliğini bırakırım. Bu kimliği de bırakmaya niyetim yok ve olmayacak. AK Parti'nin almış olduğu karar, benim de kararımdır. AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını da doğru bulmam.