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haberi... 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 17:21
Son dakika: Çorum'da FETÖ/PDY operasyonu

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmen M.S. ile ev hanımı D.A. hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Çorum'da FETÖ/PDY operasyonu
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