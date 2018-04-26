Son dakika: FETÖ'nün "Bahçıvan"ı ByLock'çu çıktı

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülerek tutuklanan 6 kişiden Fetullah Gülen'in "Bahçıvan" ismini verdiği Kamuran E.'nin başkasının ismine kayıtlı 2 telefonda "ByLock" kullandığı tespit edildi. E.'nin başkasının ismine kayıtlı 2 telefonda "ByLock" kullandığı tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi.