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Son dakika: 'nün "Bahçıvan"ı ByLock'çu çıktı

Son dakika haberi... Adana'da, /PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Fetullah Gülen'in "Bahçıvan" ismini verdiği Kamuran E.'nin, başkasının ismine kayıtlı 2 telefonda "ByLock" kullandığı tespit edildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:53
Son dakika: FETÖ'nün Bahçıvanı ByLock'çu çıktı

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Adana'da, /PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülerek tutuklanan 6 kişiden Fetullah Gülen'in "Bahçıvan" ismini verdiği Kamuran E.'nin başkasının ismine kayıtlı 2 telefonda "ByLock" kullandığı tespit edildi. E.'nin başkasının ismine kayıtlı 2 telefonda "ByLock" kullandığı tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi.

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Son dakika: FETÖ'nün "Bahçıvan"ı ByLock'çu çıktı
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