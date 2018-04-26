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Son dakika: 'nün yapılanmasına yönelik operasyon

Son dakika haberi... Muğla merkezli 19 ilde, 'nün yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Muğla merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 12:21
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının /PDY'nin 'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Muğla merkezli 19 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Muğla merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, , , Konya, , , Aydın, , , Tokat, Trabzon, Yalova, ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin ise subay ve astsubaylıktan ihraç edilen askerler olduğu belirtilmişti.

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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
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