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Son Dakika: 'de ! Kaymakam yaralandı

’nin Kelkit ilçesinde bugün sabaha karşı 3,7 şiddetinde meydana geldi. Gümüşhane kent merkezinden de hissedilen depremde Kelkit Kaymakamı yaralandı. Bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 13:54 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 14:12
Son Dakika: Gümüşhane'de deprem! Kaymakam yaralandı

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerine göre 04.41'te meydana gelen depremin merkezi Kelkit ilçesine bağlı Dayısı ve Elmelik köyleri arası olarak belirlendi.

Yerin 5,3 kilometre derinliğinde 3,7 şiddetinde gerçekleşen deprem Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde şiddetli olarak hissedilirken, kent merkezinde de özellikle Harşit Çayı kenarında bulunan apartmanlar sarsıntıyı hissetti.

Vatandaşların paniklediği depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Son bir yıldır irili ufaklı 32 depremin yaşandığı Kelkit'te 10 Ağustos 2017 tarihinde 4,0, 7 Kasım 2017 tarihinde 3,0 ve bugün gerçekleşen 3,7 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Okay Memiş, Kelkit merkezli depremde herhangi can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Bize ulaşan bilgiler herhangi bir can ve mal kaybı olmadığına yönelik. Depremi vatandaşlarımız şiddetli şekilde hissetti. Bende il merkezinde hissetim" dedi.

Depremde Kelkit Kaymakamı haricinde yaralı olmadığını kaydeden Vali Memiş, "Kaymakam beyin kaşında yaralanma var. Gürültüyle hissettiği için panik yaparak düşmüş ve kafasını çarpmış. Gümüşhane Devlet Hastanesinde Gerekli kontroller, tahlil ve testler yapıldıktan sonra kaşına dikiş atıldı ve taburcu edildi. Sağlık durumu iyi" şeklinde konuştu.

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Son Dakika: Gümüşhane'de deprem! Kaymakam yaralandı
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