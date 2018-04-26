Başbakan Binali Yıldırım, İspanya dönüşü uçakta gazetecilerin 'Abdullah Gül'ün 24 haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı' iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize, ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir." şeklinde konuştu.

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