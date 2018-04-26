Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

haberi: 'dan açıklaması

haberi... Yıldırım, 'ün, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı iddiası ile ilgili "Ne eski yerinize, ne de yeni yerinize yaranamazsınız" dedi.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 04:01
Son dakika haberi: Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

, dönüşü uçakta gazetecilerin ''ün nde adayı olacağı' iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize, ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

CHP'DE ABDULLAH GÜL ÇATLAĞI: GÜL CHP'NİN ADAYI OLAMAZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN