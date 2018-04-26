Son dakika: Mehmetçik Kato Dağı'nda vatan nöbetini sürdürüyor

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN NÖBETTELER

Tamamen teröristlerden arındırılarak belirli noktalarına üs kurulan ve Kuzey Irak'tan Türkiye'ye terörist gurupların girmesine izin verilmeyen 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda yer yer 1 metreye ulaşan kara rağmen Mehmetçiğin nöbeti devam ediyor. Katı Dağının önemli noktalarına kurulan üs bölgelerinde görev yapan asker ve güvenlik korucuları nöbetlerini yeni arkadaşları ile değiştirdi. Ağır doğa şartlarına rağmen büyük başarılar elde eden Mehmetçik kar, tipi ve fırtına demeden Kuzey Irak'ta bulunan terör kamplarından Türkiye'ye girişlere izin vermemek için gece gündüz Kato Dağında nöbetini sürdürüyor. Görevini tamamlayan asker ve güvenlik korucuları nöbeti yeni gelen silah arkadaşlarına teslim ederek helikopterlerle Kato'dan taşındı. Helikopterler nöbeti devralacak yeni asker ve güvenlik korucuları getirirken, uzun süredir Kato'da görev yapan asker ve güvenlik korucuları ise gelen helikopterlerle geri taşındı.